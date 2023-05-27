Психолог перечислил фразы, которые разрушат весь настрой перед ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старт экзаменационной поры очень тревожное время. Выпускники спешат подготовиться к экзаменам, а родители ломают голову как поддержать школьника и настроить его на нужный лад.

Кандидат психологических наук Александр Поляков перечислил фразы, которые запрещены к произношению перед экзаменами. В противном случае они собьют весь настрой.

Какие фразы нельзя говорит перед экзаменом:

«Старайся не думать об этом»,

«Что ты так загоняешься»,

«Возьми себя в руки».

Эти три фразы только увеличивают уровень беспокойства. Так же как угрозы последствиями - «если ты не сдашь ЕГЭ» и далее по списку.

- Чем больше вы ребенка накручиваете, тем больше вероятность, что он провалится. Потому что нервно-психическое напряжение снижает когнитивные функции, — сказал Поляков NEWS.ru.

Психолог отметил, что подобное программирование приведет к неврозу, который останется на всю жизнь. У ребенка должно быть право на ошибку и независимо от результата, родители должны оказать ему поддержку.