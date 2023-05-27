Психолог перечислил фразы, которые разрушат весь настрой перед ЕГЭ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Старт экзаменационной поры очень тревожное время. Выпускники спешат подготовиться к экзаменам, а родители ломают голову как поддержать школьника и настроить его на нужный лад.
Кандидат психологических наук Александр Поляков перечислил фразы, которые запрещены к произношению перед экзаменами. В противном случае они собьют весь настрой.
Какие фразы нельзя говорит перед экзаменом:
«Старайся не думать об этом»,
«Что ты так загоняешься»,
«Возьми себя в руки».
Эти три фразы только увеличивают уровень беспокойства. Так же как угрозы последствиями - «если ты не сдашь ЕГЭ» и далее по списку.
- Чем больше вы ребенка накручиваете, тем больше вероятность, что он провалится. Потому что нервно-психическое напряжение снижает когнитивные функции, — сказал Поляков NEWS.ru.
Психолог отметил, что подобное программирование приведет к неврозу, который останется на всю жизнь. У ребенка должно быть право на ошибку и независимо от результата, родители должны оказать ему поддержку.