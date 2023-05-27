Врач посоветовала не съедать более 250 граммов клубники в день Фото: Олег ЗОЛОТО

Клубника почти на 90% состоит из воды, при этом в ней много витаминов и мало сахара. Так что даже людям с диабетом и тем, кто следит за своим здоровьем, она не помешает.

Эта ягода способствует укреплению нервной системы, но употреблять ее стоит в умеренных количествах.

- Оптимальная суточная доза клубники для взрослого человека – 200–250 г, ее превышение грозит расстройством ЖКТ, - сказала «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Клубника сильный аллерген, так что аллергикам нужно есть ее осмотрительно, как и людям с заболеваниями ЖКТ. А вот если не превышать норму, то от нее будет только польза.

Врач-диетолог Наталья Зубарева рассказала какие овощи и фрукты действительно можно есть в неограниченных количествах, а от каких вовсе стоит отказаться, пишет ФАН.

Кстати, многие фрукты и ягоды вызывают аллергию. Тем аллергикам, у кого реакцию вызывает цветение растений, рекомендуется исключить из рациона малину, клубнику, черешню, вишню и косточковые фрукты, такие как слива или абрикос, сообщает газета "Известия".

Ранее, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко», онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, что овощи тоже могут быть опасными, если они были выращены с использованием азотных удобрений. Такие добавки провоцируют образование рака, пишет RT.