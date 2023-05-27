Диетолог предупредила, что от алкоголя страдают все внутренние органы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время можно услышать мнение, что алкоголь может быть полезен. Но врачи готовы спорить с этим утверждением. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объясняет, что спиртное – это токсин.

Он вредит многим органам, нагружает печень, страдает головной мозг. При регулярном потреблении спиртного появляется рассеянность, раздражительность, вспыльчивость.

Люди списывают это на стресс, но причина именно в спиртном.

Еще один орган, который страдает – это поджелудочная железа. Важно помнить, что в отличие от печени, этот орган не имеет способности восстанавливаться.

Алкоголь бьет по центральная нервная система и провоцирует рак молочной железы у женщин. Особенно велик риск, если в семье были носители болезни.

- У таких напитков особая калорийность, которая не уходит в энергию. Алкоголь провоцирует ожирение, - говорит диетолог «Абзацу».

А еще он негативно сказывается на состоянии кожи.