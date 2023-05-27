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НовостиЗдоровье26 мая 2023 23:57

Диетолог предупредила, что от алкоголя страдают все внутренние органы

Особенно вредно спиртное для женщин
Елена АКИМОВА
Диетолог предупредила, что от алкоголя страдают все внутренние органы

Диетолог предупредила, что от алкоголя страдают все внутренние органы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время можно услышать мнение, что алкоголь может быть полезен. Но врачи готовы спорить с этим утверждением. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина объясняет, что спиртное – это токсин.

Он вредит многим органам, нагружает печень, страдает головной мозг. При регулярном потреблении спиртного появляется рассеянность, раздражительность, вспыльчивость.

Люди списывают это на стресс, но причина именно в спиртном.

Еще один орган, который страдает – это поджелудочная железа. Важно помнить, что в отличие от печени, этот орган не имеет способности восстанавливаться.

Алкоголь бьет по центральная нервная система и провоцирует рак молочной железы у женщин. Особенно велик риск, если в семье были носители болезни.

- У таких напитков особая калорийность, которая не уходит в энергию. Алкоголь провоцирует ожирение, - говорит диетолог «Абзацу».

А еще он негативно сказывается на состоянии кожи.