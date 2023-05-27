Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту спутник «Кондор-ФКА» для наблюдения за Землей Фото: REUTERS

Радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» для всепогодного и круглосуточного наблюдения за поверхностью Земли выведен на орбиту, об этом сообщили журналистам в пресс-службе «Роскосмоса».

«Отделение космического аппарата от разгонного блока произведено в расчетное время», - говорится в заявлении.

Данный спутник предназначен для решения сельскохозяйственных задач, а также для наблюдения за последствиями техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

Как писал сайт KP.RU, в марте пресс-служба Роскосмоса сообщила, что контур грузового космического корабля «Прогресс МС-21» разгерметизирован, из-за чего его пришлось изолировать от общего объема Международной космической станции.

Отмечалось, что переходной люк в корабль был закрыт, а все запланированное к удалению оборудование находится в корабле. Температурный режим и давление на борту МКС находились в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожало.

В госкорпорации заверили, что разгерметизация контура корабля не сказалась на его стыковке к МКС и не повлияет на дальнейшую программу полета станции.