Роскосмос заявил о разгерметизации контура грузового корабля «Прогресс МС-21» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Контур грузового космического корабля «Прогресс МС-21» разгерметизирован, из-за чего его пришлось изолировать от общего объема Международной космической станции, заявили в пресс-службе Роскосмоса.

«Специалисты подмосковного Центра управления полетами по телеметрической информации зафиксировали разгерметизацию в грузовом корабле «Прогресс МС-21», расстыковка которого от Международной космической станции планируется на 18 февраля», – говорится на сайте госкорпорации.

Как отмечается в сообщении, сейчас переходной люк в корабль закрыт, а все запланированное к удалению оборудование находится в корабле. Температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, подчеркнули в Роскосмосе.

В госкорпорации заверили, что разгерметизация контура корабля не сказалась на его стыковке к МКС и не повлияет на дальнейшую программу полета станции. В настоящее время причина инцидента выясняется.

Как писал сайт KP.RU, грузовой корабль «Прогресс» стартовал к МКС 26 октября 2022.