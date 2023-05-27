Объем сельхозэкспорта из России в Азиатско-Тихоокеанский регион превысил 8 млрд долларов в 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия в прошлом году нарастила объем поставок сельскохозяйственной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на 10% – до более чем восьми миллиардов долларов, заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

«В АТР повышается спрос на качественную сельхозпродукцию и продовольствие: мясо, молочную продукцию, кондитерскую продукцию. В прошлом году поставки превысили восемь миллиардов долларов – это на 10% больше уровня предыдущего года», – сказал он на сессии «Дальний Восток – надежный поставщик продукции АПК в страны АТР».

Как уточнил замглавы Минсельхоза РФ, крупнейшими покупателями российской сельхозпродукции в АТР в 2022 году стали Китай, Южная Корея, Япония и Вьетнам. При этом КНР закупила у России продукции на пять миллиардов долларов, отметил Левин. Он добавил, что РФ входит в топ-20 крупнейших сельхозэкспортеров в мире – объемы поставок аграрной продукции из России в прошлом году превысили 41 миллиардов долларов.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин сообщил о рекордном урожае зерна в России по итогам 2022 года. По его словам, в стране собрали почти 158 миллионов тонн зерна.