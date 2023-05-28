В Краснодарском крае отражена атака беспилотников на Ильский НПЗ Фото: REUTERS

В Краснодарском крае несколько БПЛА пытались атаковать Ильский НПЗ, все они были отражены, об этом в Telegram-канале сообщил региональный оперштаб.

Указывалось, что инцидент произошел около 02:00 мск в Северском районе.

«Совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы», - написано в сообщении.

Отметчено, повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, пострадавших нет.

Как писал сайт KP.RU, 4 мая стало известно о пожаре на Ильском НПЗ. Горели резервуары с нефтепродуктами, а прибывшие на место специалисты смогли локализовать пожар на площади в 400 квадратных метров.

Причиной возгорания на Ильском НПЗ в Краснодарском крае стала атака четырех беспилотников, один из которых не взорвался.

Отмечалось, что уже все очаги возгорания потушены, а не взорвавшийся беспилотник планировали подорвать в безопасном месте.