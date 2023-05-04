Четыре беспилотника атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Причиной возгорания на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае стала атака четырех беспилотников, один из которых не взорвался. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также отмечается, что уже все очаги возгорания на данный момент потушены, а тот самый беспилотник, который не взорвался, сейчас будет подорван в безопасном месте.

Ранее стало известно о пожаре на Ильском НПЗ. Горели резервуары с нефтепродуктами, а прибывшие на место специалисты смогли локализовать пожар на площади в 400 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям экстренных служб, возгорание было оперативно ликвидировано.

Это уже второй случай за последнее время, ранее в Темрюкском районе Краснодарского края также загорелся резервуар с нефтепродуктами, но там огонь успел охватить 1200 квадратных метров. Пострадавших не было ни в одном из случаев атаки.