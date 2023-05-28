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НовостиЭкономика28 мая 2023 7:39

Филиппины ищут возможности торговать с Россией на фоне сложностей со SWIFT

Посол Филиппин сообщил, что его страна ищет возможности торговли с России на фоне сложностей со SWIFT
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Филиппины ищут возможности торговать с Россией на фоне сложностей со SWIFT

Филиппины ищут возможности торговать с Россией на фоне сложностей со SWIFT

Фото: REUTERS

Филиппины ищут возможности для того, чтобы торговать с Россией на фоне сложностей, которые на данный момент возникли с использованием международной системы расчетов SWIFT из-за санкционных ограничений. Об этом рассказал посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.

«Сложности, которые есть сегодня в перемещении товаров и предоставлении услуг между Россией и Филиппинами, это часть проблем со SWIFT, поскольку есть проблемы в платежах из-за санкций … Филиппины ищут возможности использовать какую-то платежную систему», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Напомним, ранее Байлен назвал маловероятным введение Филиппинами санкционных ограничений в отношении Москвы. Как писал сайт KP.RU, по словам посла, Филиппины занимают нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта.