Филиппины ищут возможности торговать с Россией на фоне сложностей со SWIFT Фото: REUTERS

Филиппины ищут возможности для того, чтобы торговать с Россией на фоне сложностей, которые на данный момент возникли с использованием международной системы расчетов SWIFT из-за санкционных ограничений. Об этом рассказал посол Филиппин в Москве Игорь Байлен.

«Сложности, которые есть сегодня в перемещении товаров и предоставлении услуг между Россией и Филиппинами, это часть проблем со SWIFT, поскольку есть проблемы в платежах из-за санкций … Филиппины ищут возможности использовать какую-то платежную систему», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Напомним, ранее Байлен назвал маловероятным введение Филиппинами санкционных ограничений в отношении Москвы. Как писал сайт KP.RU, по словам посла, Филиппины занимают нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта.