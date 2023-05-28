Российские артиллеристы уничтожили несколько гаубиц ВСУ на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы уничтожили несколько украинских гаубиц на правом берегу Днепра Фото: Минобороны РФ

Артиллерийские подразделения ВС России уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области украинские гаубицы Д-30 и “Гвоздика”.

“Ночью в районе населенного пункта Новокаиры уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых”, — сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Ранее днем, по информации агентства, артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 и САУ 2С1 “Гвоздика” вместе с экипажем в районе поселка Янтарное в Херсонской области.

Напомним, днем ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты гаубиц «Мста-Б» при помощи осколочно-фугасных снарядов уничтожили опорный пункт ВСУ

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