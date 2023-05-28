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НовостиПолитика28 мая 2023 7:39

Российские артиллеристы уничтожили несколько гаубиц ВСУ на правом берегу Днепра

РИА Новости: артиллеристы ВС России уничтожили две украинских гаубицы под Херсоном
Сергей ЧИКОВ
Российские артиллеристы уничтожили несколько украинских гаубиц на правом берегу Днепра

Российские артиллеристы уничтожили несколько украинских гаубиц на правом берегу Днепра

Фото: Минобороны РФ

Артиллерийские подразделения ВС России уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области украинские гаубицы Д-30 и “Гвоздика”.

“Ночью в районе населенного пункта Новокаиры уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: шесть погибших военных ВСУ, двое раненых”, — сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Ранее днем, по информации агентства, артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу Д-30 и САУ 2С1 “Гвоздика” вместе с экипажем в районе поселка Янтарное в Херсонской области.

Напомним, днем ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты гаубиц «Мста-Б» при помощи осколочно-фугасных снарядов уничтожили опорный пункт ВСУ

Сайт KP.RU рассказывал, как работают «глаза» российских артиллеристов под Угледаром. Военкор Дмитрий Стешин рассказал, как пилоты квадрокоптеров помогают в работе артиллерийских подразделений ВС России, как проходят бои на линии соприкосновения и где украинская армия может попытаться провести контрнаступление.