Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, предложенный Путиным Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал реализовать проект газового хаба, предложенный ранее Владимиром Путиным.

«В своем поздравительном послании господин Путин повторил вопрос о том, чтобы Турция, а именно Фракия, стала газовым хабом», - сказал Эрдоган на выступлении перед своими сторонниками.

Глава Турции подчеркнул, что «мы сделаем этот шаг вместе с ними. Фракия будет центром».

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба на территории Турецкой Республики.

«На последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», – сказал Эрдоган.

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