Минобороны Сербии назвало убийства сербов в Косово красной линией для Белграда Фото: REUTERS

Министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал убийство и депортацию сербов из Косово красной линией, которая заставит Белград предпринять решительные действия.

«Сербия с политической стороны определила красные линии, когда под угрозой ее жизненные, национальные и государственные интересы. Говорим, не дай бог, о сценариях, при которых кто-то убивает сербов, изгоняет сербов, устраивает погромы, что с нами происходило 20 или 30 лет назад», - заявил глава сербского военного ведомства в эфире Радио и телевидения

Вучевич напомнил, что в соответствии с приказом главнокомандующего Сербии, президента республики Александра Вучича армия была приведена в наивысшую степень боеготовности и «готова выполнить любую задачу».

Напомним, ранее сербский президент заявил о созыве совета пяти западных стран (ФРГ, Италии, Франции, Великобритании и США) на фоне обострения ситуации в Косово. Как заявил сербский лидер, данные страны ответственны за Приштину, и им ее усмирять.