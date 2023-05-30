Президент Сербии Вучич собрал совет пяти западных стран из-за обострения в Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обострение обстановки в Косово вынудило президента Сербии Александра Вучича созвать совет пяти западных стран - Германии, Италии, Франции, Великобритании и США. Как заявляет сербский лидер, эти страны ответственны за Приштину, и им её усмирять.

«Мы предупреждали, и прошу еще раз, и завтра снова повторю на встрече, просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал. Поэтому бесконечно их прошу, чтобы это сделали, потому что сербы и Сербия хотят мира и не просят ничего другого», - заявил президент Сербии.

По словам Вучича, эпицентром конфликта является премьер-министр самопровозглашённого Косово, Альбино Курти, который очень хочет поссорить Сербию и Североатлантический альянс. Сербский лидер заявил, что не допустит убийств своих людей, хоть и попытается сделать всё возможное для мирного урегулирования.

Напомним, 29 мая 2023 года сербы вышли на улицы муниципалитета Звечан, требуя убрать косовскую полицию, контингент НАТО и назначенного косовского мэра. В ответ натовские военные и полиция открыли по протестующим огонь, известно о 52 пострадавших сербах, и 41 пострадавшем косовском правоохранителе.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Вучич также проведёт встречи с послами России и Китая, в тот же день, 30 мая 2023 года. Повод всё тот же - обострение ситуации в Косово и Метохии.