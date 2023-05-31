Норвегия предоставит Украине военную помощь на семь миллиардов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии предоставят Украине программу военной помощи в размере около семи миллиардов евро, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельт.

«Норвегия предоставит Украине программу военной помощи имени Нансена, которая будет рассчитана на пять лет. Ее объем составит около семи миллиардов евро», – сказала она в ходе пресс-конференции.

Главы МИД стран НАТО продолжат обсуждение предоставление Киеву гуманитарной и военной помощи, отметила Хюитфельт. Говоря о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс, министр заявила, что «двери НАТО для нее открыты», однако этот вопрос следует решать после завершения конфликта с Россией.

Зимой этого года премьер-министр Норвегии Йонас-Гар Стёре анонсировал предоставление Украине пакета многолетней помощи. Он не не уточнил, какую именно помощт Осло окажет Киеву, но отметил, что Норвегия «поможет сохранить гражданскую инфраструктуру Украины и одновременно окажет военную поддержку».