Норвегия направит Украине пакет «многолетней помощи» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Норвегии решили направить Украине пакет «многолетней помощи», заявил премьер-министр страны Йонас-Гар Стёре.

Как рассказал глава норвежского правительства в интервью агентству France-Presse, пакет предполагает также оказание помощи странам, пострадавшим вследствие конфликта на Украине. Какую именно помощь Осло окажет Киеву, Стёре не уточнил, но отметил, что Норвегия «поможет сохранить гражданскую инфраструктуру Украины и одновременно окажет военную поддержку».

По словам премьера королевства, Осло не намерен наживаться на украинском конфликте. Рост цен на энергоресурсы сказывается в том числе и на норвежских предприятиях и домохозяйствах, поэтому для Норвегии это серьезный вызов, подчеркнул он.

Напомним, ранее глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна направит танки Украине. При этом руководитель военного ведомства не стал уточнять, сколько именно техники королевство направит Киеву.