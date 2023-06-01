Умерла Людмила Цветкова, российская актриса и режиссёр документального кино

Людмила Цветкова в фильме Эльдара Рязанова "Гараж" Фото: кадр из фильма.

Российская актриса и режиссер документальных фильмов Людмила Цветкова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщили в четверг, 1 июня, на сайте союза кинематографистов.

"31 мая в возрасте 79 лет ушла из жизни режиссер документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России, почетный член Российской Академии художеств, академик Евразийской Академии телевидения и радио, почетный деятель искусств Москвы, отличник кинематографии РФ Людмила Васильевна Цветкова", - отмечается в сообщении.

Причина смерти актрисы не раскрывается.

Людмила Цветкова - выпускница Театрального училища им. М. С. Щепкина, класс В. Сперантовой и В. Смирнова. На ее счету в качестве актрисы более чем 40 ролей в фильмах у известных режиссеров. Среди них Эльдар Рязанов, Петр Тодоровский, Марлен Хуциев, Георгий Данелия. С 1996 года Цветкова начала выступать в качестве режиссера документальных фильмов. С 2008 года Людмила являлась президентом Ассоциации военного историко-патриотического фильма Союза кинематографистов России, а с 22 февраля 2022 года - членом Художественного совета при Минобороны РФ.

Также 1 июня 2023 года в Москве на 92-м году жизни умерла актриса Лидия Грибова. Она была известна по ролям в сериалах "Братаны" и "Кремлевские курсанты".