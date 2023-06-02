TAC: США поставляют Киеву неисправное оружие, способное привести к гибели солдат ВСУ

TAC: США поставляет Киеву неисправное оружие, способное привести к гибели солдат ВСУ Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

США поставляют Украине неисправное оружие и технику, использование которых может приводить к гибели украинских военнослужащих. Этим поделился обозреватель Брэдли Девлин в статье для издания The American Conservative.

— Украинцы не знают, будет ли поступающее оружие готово к использованию или бесполезным, и они не смеют спрашивать Вашингтон об этом, поскольку американская помощь поддерживает не только их армию, но и все украинское правительство, — заявил Девлин в публикации.

Также он добавил, что, согласно докладу генерального инспектора Минобороны США, поставляемая техника неисправна из-за ужасных условий хранения на американских базах.

Девлин подчеркнул, что вооружение неисправно в разной степени, но если использовать его, то можно получить ранения или и вовсе погибнуть.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что у Запада заканчивается вооружение, которое он может поставлять Киеву. Национальные запасы вооружения у стран уже истощены.

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