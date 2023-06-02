ВСУ потеряли около 130 военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие за сутки уничтожили около 130 украинских бойцов на Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

На Купянском направлении артиллерийские подразделения группировки «Запад» поразили военные формирования противника в районе населенных пунктов Масютовка и Берестовое Харьковской области. Также удалось пресечь деятельность украинской ДРГ в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР.

На этом направлении удалось уничтожить около 70 защитников киевского режима, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Помимо этого, удалось уничтожить склад боеприпасов противника.

Российская авиация и артиллерия на Краснолиманском направлении нанесли поражающие удары по подразделениям ВСУ около населенных пунктов Торское ДНР и Кузьмино ЛНР. Там было уничтожено до 60 бойцов и несколько единиц боевой техники.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили разведвзвод ВСУ с боевой техникой на Марьинском направлении. Поразить их удалось ударами самоходной установки МСТА-С.