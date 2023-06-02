Российские войска уничтожили разведвзвод ВСУ с техникой на Марьинском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие выявили позиции разведывательного взвода ВСУ на Марьинском направлении, после чего ударами самоходной установки МСТА-С они были уничтожены. Об этом агентству РИА Новости сообщил командир самоходного орудия с позывным «Ураган».

Согласно данным российских военных из артиллерийского полка 150-й дивизии, на Марьинском направлении очень активно действовал разведывательный взвод 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они занимались изучением местности с воздуха, но сами были замечены при помощи летательного аппарата.

Всего в группе противника было 15 человек, расчёт БПЛА и три пикапа, оборудованных под военные цели. После обнаружения позиций разведвзвода, ВС РФ точными ударами уничтожили его.

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