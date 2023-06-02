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НовостиЭкономика2 июня 2023 13:31

Госсекретарь США Блинкен считает, что российская экономика стала тенью той, что была раньше

Однако цифры российской статистики говорят обратное
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Госсекретарь США Блинкен считает, что российская экономика стала тенью той, что была раньше

Госсекретарь США Блинкен считает, что российская экономика стала тенью той, что была раньше

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлениями о российской экономике. Он считает, что российская экономика сейчас - это "тень того, что было до этого".

"На сегодняшний день российская экономика - тень той, которая была раньше и лишь часть того, чем могла стать", - заявил Блинкен в ходе выступления в Финляндии.

По словам Блинкена, золотовалютные российские резервы якобы упали более чем в два раза, равно как и доходы от государственных предприятий. Кроме того, по мнению госсекретаря США, в России приостановили деятельность свыше 1,7 тысячи иностранных компаний, а за год после начала спецоперации доходы России от нефти снизились на 43%.

При этом, цифры статистики говорят обратное словам Блинкена, Так, в апреле российская экономика впервые за год выросла. Рост ВВП составил 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Кроме того, по информации министерства, ВВП в апреле вырос и в случае, если исключить сезонный фактор, на 0,2% после роста на 1,1% месяцем ранее.