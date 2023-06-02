Госсекретарь США Блинкен считает, что российская экономика стала тенью той, что была раньше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлениями о российской экономике. Он считает, что российская экономика сейчас - это "тень того, что было до этого".

"На сегодняшний день российская экономика - тень той, которая была раньше и лишь часть того, чем могла стать", - заявил Блинкен в ходе выступления в Финляндии.

По словам Блинкена, золотовалютные российские резервы якобы упали более чем в два раза, равно как и доходы от государственных предприятий. Кроме того, по мнению госсекретаря США, в России приостановили деятельность свыше 1,7 тысячи иностранных компаний, а за год после начала спецоперации доходы России от нефти снизились на 43%.

При этом, цифры статистики говорят обратное словам Блинкена, Так, в апреле российская экономика впервые за год выросла. Рост ВВП составил 3,3% в годовом выражении после снижения на 0,7% в марте, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Кроме того, по информации министерства, ВВП в апреле вырос и в случае, если исключить сезонный фактор, на 0,2% после роста на 1,1% месяцем ранее.