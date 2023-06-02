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НовостиОбщество2 июня 2023 14:06

В Госдуме предложили сократить количество домашней работы для учеников

Яна Лантратова считает необходимым сократить объемы заданий на дом
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Госдуме предложили сократить количество домашней работы для учеников

В Госдуме предложили сократить количество домашней работы для учеников

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает необходимым сократить количество домашней работы для учеников.

"Полностью отменять домашнее задание я бы не поддержала, а вот сделать их адекватными и сократить объем считаю необходимым в этой части", - приводит слова Лантратовой РИА Новости.

По словам Лантратовой, из-за большого количества домашних заданий дети не успевают заниматься спортом и проводить время на свежем воздухе с друзьями. А из-за заданий высокой сложности многим приходится ходить к репетиторам. Замкомитета по просвещению уверена, что сокращения объема заданий на дом необходимы и для того, чтобы школьники проводили больше времени со своими родителями.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы РФ от фракции "Новые люди" Владислав Даванков предложить отменить домашнее задание для школьников и вовсе.