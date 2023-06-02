В Госдуме предложили отменить домашнее задание в школах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Госдумы РФ от фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявил о необходимости отменить домашнее задание для школьников

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит домашку. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Как сообщил Даванков, он планирует обсудить данный вопрос с департаментом образования и науки Москвы. Парламентарий назвал отсутствие домашнего задания мировым опытом, выразив также уверенность, что подобная мера станет разгрузкой как для детей, так и для учителей.

Депутат также призвал увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированнию, нейросетям и программированию в Москве, указав на то, что они должны быть в шаговой доступности и на бесплатной основе.

Напомним, в 2018 году заместитель председателя комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов уже предлагал отказаться от домашнего задания, заявляя, что у детей должно быть больше времени на игры на свежем воздухе.