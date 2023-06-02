Губернатор Гладков: за день в Шебекино прилетело 850 украинских снарядов Фото: Александр КОЦ

В Шебекинском городском округе за один день - 1 июня - было зафиксировано более 850 прилетов украинских снарядов. Это самое больше количество с начала обстрелов Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"Шебекино. По сравнению со вчерашним днем, конечно, спокойнее. У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, с такой ситуацией мы не сталкивались ни разу. Поэтому, если сравнивать с сегодняшним днем, положительная динамика есть", - отметил Гладков.

Кроме того, по словам губернатора региона, из-за обстрелов пришлось перекрыть автодорогу с Шебекинским городским округом.

Между тем, российская артиллерия уничтожила склад ВСУ, где находились пять тонн боеприпасов, который располагался в одном из зданий силикатного завода в Херсоне.