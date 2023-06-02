Российская артиллерия уничтожила склад ВСУ с 5 тоннами боеприпасов в Херсоне Фото: Александр КОЦ

Российская артиллерия уничтожила склад Вооруженных сил Украины с пятью тоннами боеприпасов, который располагался в одном из зданий силикатного завода в Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой не экстренные службы региона.

Помимо этого утверждается, что в результате артиллерийского удара были уничтожены и украинские военнослужащие.

На уничтоженном складе хранились боеприпасы к гаубицам «Мста-Б» и Д-30, а также РСЗО «Ольха». Помимо этого были уничтожены различные мины и боеприпасы для западных артиллерийских систем.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили около 130 украинских военнослужащих на Купянском и Краснолиманском направлениях. Помимо этого была пресечена деятельность одной диверсионно-разведывательной группы и уничтожено несколько единиц боевой техники.

Также ВС РФ уничтожили разведвзвод с техникой на Марьинском направлении. В группе был целый расчет беспилотников и три пикапа.