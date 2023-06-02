В России установили запрет на использование сезонных шин в неподходящее время года Фото: БОРЗОВ Денис

В правительстве РФ ввели запрет на использование зимних шин летом, а летних - зимой. Об этом гласит соответствующее постановление.

Согласно постановлению, перечень неисправностей и условий, при которых нельзя эксплуатировать автомобили, выглядит следующим образом: на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения для летнего периода (июнь, июль, августа), на транспортном средстве категории М1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль), сообщает ТАСС.

Уточняется, что М1 - это транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не более 8 мест для сидения, помимо водительского. В эту категорию попадают почти все марки легковых автомобилей. N1 - это фургон полной массой не более 3,5 тонны.

Ранее в правительстве России продлили упрощённый технический регламент для автомобилей, с поэтапным возвращением требований. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.