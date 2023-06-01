Упрощённый технический регламент для автомобилей продлили в России до февраля 2024 года Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Правительство России продлило упрощённый технический регламент для автомобилей, с поэтапным возвращением требований. Сама по себе возможность сохранится до 1 февраля 2024 года, но некоторые условия вернутся в строй и раньше. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации приняло решение о поэтапном возвращении требований технического регламента "О безопасности колёсных транспортных средств" и продлении действия постановления № 855 "Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колёсных транспортных средств и проведения оценки их соответствия" от 12.05.2022 с учётом новых требований до 1 февраля 2024 года», - говорится в документе.

Сообщается, что с июня 2023 года вернутся требования к экологическому классу двигателя автомобиля, согласно которым двигатели должны проходить по стандарту не ниже «2». С декабря 2023 года вернётся и требование к обязательной установке на автомобиль антиблокировочной системы тормозов (ABS).

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