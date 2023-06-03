Правительство РФ ограничило работу таксистов-физлиц не более чем 12 часов в сутки с 1 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

Таксистам-физлицам с 1 сентября ограничат работу не более чем 12 часами в сутки, следует из опубликованного постановления правительства РФ.

«Нормальная продолжительность рабочего времени должна составлять не более 40 часов в календарную неделю», - говорится в документе.

Уточняется, что если ежедневная продолжительность не может быть соблюдена, то допускается суммированный учет рабочего дня, при котором «продолжительность ежедневного рабочего времени физлица не должна превышать 10 часов».

При этом в постановлении допускается увеличение этого времени, но не более чем на два часа для «завершения заказа легкового такси».

Данное постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.

Как писал сайт KP.RU, оказывается, пассажирские перевозки на легковых автомобилях никак толком и не регламентировались. Рынок устаканился без особенного участия государства.

Многие таксопарки деградировали до состояния фирмочек, у которых даже нет собственных медслужб для проверки выходящих на работу водителей.

В случае аварии, в которой пострадал пассажир, найти виновного практически невозможно. Агрегатор (Яндекс, Uber или Gett) заявляли, что они всего лишь оказывают информационные услуги, передают заказ таксопаркам, за водителей не отвечают.

В 2019 году официальные цифры проверки московских такси полицейскими были очень красноречивы. На 100 тысяч проверенных таксистов - 50 тысяч нарушений правил дорожного движения, 119 пьяных за рулем, 312 - без водительских удостоверений, 9 человек находились в федеральном розыске как подозреваемые в тяжких преступлениях.