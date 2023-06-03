Байден: Сделка по госдолгу предотвратила крах репутации США Фото: REUTERS

Сделка по госдолгу предотвратила крах репутации США как надежного финансового партнера, об этом этом сообщил ТАСС.

«Репутация Америки как самого надежного и проверенного финансового партнера в мире была бы разрушена», - сказал Байден.

Глава США подчеркнул, что «было крайне важно достичь договоренности.

По словам Байдена, он намерен подписать законопроект 3 июня.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден планирует подписать закон о предотвращении суверенного дефолта в субботу, 3 июня.

По ее словам, плата представителей и сенат должны довести до конца формальности и передать законопроект в Белый дом. Она подчеркнула, что они это сделают, «определенно до 5 июня».

Напомним, 28 мая Джо Байден заявил, что Белый дом достиг принципиальных договоренностей с Конгрессом в вопросе предотвращения катастрофического дефолта и рецессии в стране.