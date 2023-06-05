В США допускают возможность эскалации конфликта из-за атак ВСУ на приграничные территории России

Пентагон допускает возможность эскалации конфликта из-за атак на приграничные территории России
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В штаб-квартире Министерства обороны США отреагировали на атаки, которые совершила украинская армия внутри границ Российской Федерации.
В Пентагоне заявили, что “очень внимательно следят” за киевскими атаками и допускают, что они могут стать причиной эскалации конфликта. Об этом в интервью телеканалу CNN сказал председатель комитета глав штаба ВС США генерал Марк Милли.
По словам Марка Милли, происходящее со стороны Киева представляет “экзистенциальную угрозу самому существованию Украины и имеет еще большее значение для остального мира - Европы, США и остальных”.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что войска РФ и ФСБ успешно сорвали попытку двух украинских групп от 4 июня прорваться на территорию Белгородской области в село Новая Таволжанка. Российские войска ликвидировали свыше 10 украинских террористов, предотвратив угрозу нарушения госграниц.