В США допускают возможность эскалации конфликта из-за атак ВСУ на приграничные территории России

Пентагон допускает возможность эскалации конфликта из-за атак на приграничные территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В штаб-квартире Министерства обороны США отреагировали на атаки, которые совершила украинская армия внутри границ Российской Федерации.

В Пентагоне заявили, что “очень внимательно следят” за киевскими атаками и допускают, что они могут стать причиной эскалации конфликта. Об этом в интервью телеканалу CNN сказал председатель комитета глав штаба ВС США генерал Марк Милли.

По словам Марка Милли, происходящее со стороны Киева представляет “экзистенциальную угрозу самому существованию Украины и имеет еще большее значение для остального мира - Европы, США и остальных”.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что войска РФ и ФСБ успешно сорвали попытку двух украинских групп от 4 июня прорваться на территорию Белгородской области в село Новая Таволжанка. Российские войска ликвидировали свыше 10 украинских террористов, предотвратив угрозу нарушения госграниц.