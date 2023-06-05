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НовостиПолитика5 июня 2023 10:25

Войска РФ и ФСБ сорвали попытку двух украинских групп прорваться в Белгородскую область 4 июня

Украинские террористы безуспешно попытались высадиться на окраине Новой Таволжанки
Дарья ЧИПУРНАЯ
Украинские диверсанты попытались зайти в село Новая Таволжанка Белгородской области

Украинские диверсанты попытались зайти в село Новая Таволжанка Белгородской области

Фото: REUTERS

Войска РФ и ФСБ сорвали попытки двух украинских групп вторгнуться на территорию Белгородской области в Новой Таволжанке. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В воскресенье, 4 июня, украинские боевики предприняли безуспешную попытку проникнуть в Новую Таволжанку, однако ударами авиации и артиллерии со стороны РФ террористические формирования украинского режима были уничтожены, передает Минобороны в своей сводке. Ликвидировано свыше 10 террористов. Нарушение госграницы не было допущено.

Кроме того, были подавлены пять украинских минометных взводов, уничтожены две САУ Krab, произведенные в Польше, которые наносили удары по территории РФ.

Напомним, 4 июня KP.RU писал, что ВС России нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которые пытались пересечь реку в районе села Новой Таволжанки Белгородской области.