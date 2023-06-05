Надежда Бабкина раскрыла причину ухода из "Модного приговора"

Надежда Бабкина рассказала, что ушла из "Модного приговора" из-за отсутствия работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что ушла из передачи “Модный приговор” из-за того, что программа на долгое время закрылась и она была вынуждена искать работу.

“Я ни с кем не скандалила. Я там 12 лет проработала. Потом полтора года было затишье. Я сидела без работы. Я приняла самостоятельное решение перейти на другой канал”, — рассказала артистка в эфире шоу “Эмпатия Манучи”.

Также она отметила, что после ее ухода в другое шоу представители “Модного приговора” высказали недовольство и звонили с вопросами “как я ушла и не спросилась”. При этом, по словам Бабкиной, у нее нет действующих контрактов с “Первым каналом”.

Напомним, в 2022 году программу «Модный приговор» сняли с эфира Первого канала, но недавно появились слухи о скором возвращении телепроекта на экраны. Один из членов команды “Модного приговора” рассказал kp.ru, что в данный момент телешоу также, как и в минувшем году – в отпуске, а съемок нет и не планируется.