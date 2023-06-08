Глава МИД Индии заявил, что Дели не приглашал Зеленского на саммит G20 Фото: REUTERS

Индия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), заявил министр иностранных дел азиатской республики Субраманьям Джайшанкар.

«Нет. По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства-члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил глава МИД Индии, вопрос приглашения украинского лидера на саммит ни с кем не обсуждался.

Напомним, Индия с 1 декабря 2022 года приняла председательство в «Большой двадцатке». Страна будет председательствовать в течение одного года.

Ранее президент Украины заявил, что надеется на исключение России из G20 из-за решения властей страны приостановить участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе.