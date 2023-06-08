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НовостиВ мире8 июня 2023 8:17

Глава МИД Индии заявил, что Дели не приглашал Зеленского на саммит G20

В саммите должны участвовать страны-члены «Большой двадцатки», отметил министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД Индии заявил, что Дели не приглашал Зеленского на саммит G20

Глава МИД Индии заявил, что Дели не приглашал Зеленского на саммит G20

Фото: REUTERS

Индия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой двадцатки» (G20), заявил министр иностранных дел азиатской республики Субраманьям Джайшанкар.

«Нет. По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства-члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил глава МИД Индии, вопрос приглашения украинского лидера на саммит ни с кем не обсуждался.

Напомним, Индия с 1 декабря 2022 года приняла председательство в «Большой двадцатке». Страна будет председательствовать в течение одного года.

Ранее президент Украины заявил, что надеется на исключение России из G20 из-за решения властей страны приостановить участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе.