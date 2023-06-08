Колокольцев уволил генерала Сафронова из-за хищения спирта со склада полиции

Замначальника самарского ГУВД уволен из-за хищения спирта со склада полиции Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев снял с должности заместителя начальника Главного управления МВД по Самарской области Юрия Сафронова, который допустил хищение спиртосодержащей жидкости со склада МВД, сообщила официальный представитель официальный представитель ведомства России Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений ГУ МВД России по Самарской области», – приводятся ее слова на сайте МВД.

Кроме того, из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник Александр Ремнев.

Как выяснилось в ходе установления каналов поступления сырья для производства алкогольного напитка «Мистер Сидр», со склада «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Самарской области» была похищена спиртосодержащая жидкость, которая хранилась там после изъятия в 2012 году.

Волк добавила, что в настоящее время за хищения задержаны двое жителей Самары. Также полиция задержала сержант МВД, осуществлявшего охрану склада – его подозревают в содействии краже спирта.

Как писал сайт KP.RU, число скончавшихся в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека.

Напомним, владельцу производства суррогатного алкоголя, которым отравились в Поволжье, избрали меру пресечения. Бизнесмена Анара Гусейнова отправили под стражу.