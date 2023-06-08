Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 21 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число скончавшихся в результате отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека. Об этом сказано в заявлении Министерства здравоохранения региона, где также сообщают об увеличении количества госпитализированных до 44 человек. Всего в области зафиксировано 65 случаев отравления.

«По оперативным данным, в регионе выявлено 65 случаев отравления слабоалкогольными напитками. В 21 случае отравление привело к летальному исходу», - сказано в заявлении ведомства.

Главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Ульяновской области Игнат Пономаренко назвал симптомами отравления метиловым спиртом нарушение остроты зрения, боли в животе, а также изжогу и учащенное дыхание. В ведомстве посоветовали не покупать алкоголь с рук, а также воздержаться от разливных напитков, отметив, что метиловый спирт по своему вкусу и запаху не отличается от этилового.

Напомним, ранее депутаты Государственной думы РФ призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива, а также слабоалкогольных напитков на фоне массового отравление.