Глава Генштаба ВС России Герасимов провел переговоры с коллегой из Китая Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел переговоры с коллегой из КНР Лю Чжэньли. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Герасимов поздравил Чжэньли с назначением на пост главы Генштаба Вооруженных сил Китая, а также выразил надежду на продолжение и укрепление военного сотрудничества между Россией и КНР.

Также в ходе переговоров также отмечалось, что координация усилий России и Китая на международной арене, помогает сделать ситуацию в мире более стабильной.

Валерий Герасимов подчеркнул, что совместные военные учения российских и китайских военных «должны оставаться важным направлением» в отношении между странами. После этого глава российского Генштаба ВС РФ пригласил Лю Чжэньли посетить Россию в «удобное для него время».

Напомним, что в марте 2023 года состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, в ходе которых обсуждался мирный план Китая, а также рост торговли между странами и новая эпоха в партнерских отношениях двух стран.