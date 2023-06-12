Власти Херсонской области назвали маловероятным размытие трех затопленных кладбищ Фото: REUTERS

Три кладбища в Голопристанском и Алешкинском районах находятся под водой после разрушения Каховской ГЭС, однако размытие захоронений маловероятно, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу врио губернатора Херсонской области.

2На сегодняшний день в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах действительно затоплены три кладбища», - подтвердил пресс-секретарь Владимир Василенко.

Василенко отметил, что «в районе Алешек вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах есть, однако размытие самих захоронений маловероятно».

По его словам, вероятность размытия кладбища в Голопристанском муниципальном округе «очень мала».

Как писал сайт KP.RU, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в результате аварии на Каховской ГЭС, предварительно, был нанесен ущерб школам, детсадам и объектам здравоохранения в регионе на сумму более 10 миллиардов рублей.

Напомним, 6 июня после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины Каховской ГЭС украинскими военными «варварской акцией» Киева, совершенной с подачи Запада.