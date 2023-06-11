Власти Херсонской области оценили ущерб от ЧС на Каховской ГЭС в сумму более 10 млрд рублей Фото: REUTERS

Председатель регионального правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в результате аварии на Каховской ГЭС, по предварительным данным, был нанесен ущерб школам, детсадам и объектам здравоохранения в регионе на сумму более 10 миллиардов рублей.

“По предварительным расчетам, ущерб школам и детсадам оценивается в 5,1 млрд рублей, учреждениям здравоохранения - 5,05 млрд”, — сообщил Алексеенко в своем телеграм-канале, добавив, что в результате разрушения плотины Каховской ГЭС было затоплено 160 км дорог, а ущерб еще предстоит подсчитать.

Напомним, во вторник, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

Военкор Александр Коц уже разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС и привел девять неопровержимых фактов, почему Украине выгода катастрофа на Каховской ГЭС.

Американский журналист Стивен Брайен считает, что Владимир Зеленский может устроить катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в нем Россию также, как использовал аварию на Каховской ГЭС с призывом “остановить русских”. При этом сам Зеленский признал, что Киев не имеет доказательств причастности России к инциденту с Каховской ГЭС.