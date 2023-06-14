Чекунков заявил, что развитие Северного морского пути принесет России триллионы

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Фото: Андрей Минаев

Окупаемость Северного морского пути (СМП) может составить до 6 триллионов рублей. Об этом "Комсомольской правде" на ПМЭФ-2023 сообщил Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, выступая на ПМЭФ-2023.

- План развития СМП – это билет в благосостояние будущей России, - сказал Чекунков "КП". - 200 миллионов тонн в год полностью создают новый поток доходов в бюджет, новые налоги, новые зарплаты в масштабе что-то примерно 200 миллиардов долларов. Если мы не выполним все задачи по развитию СМП, мы их просто не сможем вытащить. И вместо доходов это превратится в списанные убытки. Мы этого не допустим.

Чекунков добавил, что на сегодняшний день плата за проход через СМП собирается за ледокольную проводку, однако не на всей территории есть лед, и к тому же не все корабли озаботились ледовой проводкой.

- Если посчитать прямым счетом, те грузы, которые мы уже знаем выйдут на СМП к 200 миллионов тонн в год – в основном три четверти этих тонн это дорогие тонны СПГ, нефть, контейнерные тонны и, если, условно, добавить к стоимости провоза этой тонны 1000 рублей, ничего плохого не случится. Ну, 10 евро с половиной. Но если перемножить 1000 рублей на 200 миллионов, вообще-то получается 200 миллиардов рублей в год. И вот если представить, как магистраль, упрощенно, автодорога Москва-Питер с платой за проезд в 1000 рублей, и умножьте это на 20 лет, примените какой-то инфлятор, получаем сумасшедшие цифры! 5-6 триллионов рублей! - сказал он.

Глава Минвостокразвития также назвал задачей покрыть каждую милю СМП навигацией, в том числе спутниковой, и сделать доступностью по воде аварийно-спасательного флота, вертолетов и ледокольной проводкой в регламентные сроки.