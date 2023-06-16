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НовостиПолитика16 июня 2023 12:29

Путин заявил о заметном росте внутреннего туризма в России в 2022 году

Внутренний туризм вырос на 16,7% по данным Росстата, заявил президент РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Фото: Сергей Бобылев, ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня 2023 года сообщил о росте внутреннего туризма в 2022 году, а также призвал и дальше развивать эту инфраструктуру в России.

- В прошлом году внутренний туризм заметно вырос. Вот, по данным Росстата, возросло на 16,7%. В абсолютных величинах - почти 10 миллионов человек. Нужно развивать инфраструктуру в нашей стране, - заявил Путин во время своего выступления на ПМЭФ-2023.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023.