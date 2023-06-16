В Петербурге Владимир Владимирович дает сигналы бизнесу о том, как все будет работать в обозримом будущем. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Главное про выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2023

Президент России Владимир Путин 16 июня 2023 года выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Традиционно речь Путина на ПМЭФ считается одним из четырех главных обращений российского лидера в году (есть еще послание Федеральному собранию, итоговая декабрьская пресс-конференция и прямая линия с населением).

Когда и где смотреть онлайн-трансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023

Ожидается, что президент обратится с речью к участникам ПМЭФ 16 июня, в пятницу, на пленарном заседании. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что пленарное заседание "ориентировочно намечено на два часа". "Будет большое выступление президента и затем дискуссия", - анонсировал представитель Кремля.

Смотреть прямую видеотрансляцию выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023 можно будет по этой ссылке после начала пленарного заседания.

О чем скажет президент в своей речи

В Петербурге Владимир Владимирович традиционно дает сигналы бизнесу о том, как все будет работать в обозримом будущем. Раньше президент во многом обращался не ко внутренней аудитории, а к зарубежной. Сейчас речь в первую очередь будет обращена к российским предпринимателям, а также к компаниям из Азии и Африки.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что в этом году на ПМЭФ будет пять тематических блоков: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений», «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет».

Два раза в пяти темах есть слово "суверенный", что подразумевает ставку на независимость экономики от возможных внешних рисков. Но это же значит, что ставку мы будем делать не на внешние инвестиции, а на внутренние ресурсы.

Вот еще какие темы Владимир Путин может поднять в своей речи:

- Соцподдержка населения и борьба с бедностью, которые повысят внутренний спрос в экономике.

- Возможности и перспективы международной торговли с Азией, Африкой, Южной Америкой..

- Задачи по дальнейшему экономическому развитию России в условиях санкций.

- Стимулирование внутренней деловой активности. Снижение административных барьеров и декриминализация экономических статей УК.

- Создание условий для комфортного ведения бизнеса.