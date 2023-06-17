ВСУ перебрасывают технику через Одессу в Запорожье

Российские военные уничтожили более 80 единиц техники ВСУ в Николаеве Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

С помощью данных от подпольщиков в Николаеве российские военные уничтожили за ночь более 80 единиц техники ВСУ, об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на координатора движения Сергея Лебедева.

«В ночь на 9 июня был уничтожен состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении состава предупредили из Николаева, его вели, его ждали, его уничтожили», - подчеркнул Лебедев.

Активист отметил, что сейчас Киев перебрасывает машины через Одессу.

Лебедев уточнил, что жители Николаева сообщают, что на бронетанковом заводе продолжается работа по дооснащению активной броней танков Leopard, далее они следуют на фронт.

Как писал сайт KP.RU, в марте благодаря переданным подпольщиками России координатам смогли уничтожить украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве.

Активист заявил, что на острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками.

По словам собеседника, «детонировало очень долго», склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.

Подпольщик уточнил, что они должны были атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе при нападении на Приднестровье атаковать.