Российские военные уничтожили базу диверсантов-подводников в Николаеве Фото: Александр КОЦ

Переданные России координаты помогли уничтожить украинскую базу диверсантов-подводников в Николаеве, об этом сообщил РИА Новости один из подпольщиков этого города.

«Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майский нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками», - приводит агентство слова активиста.

Собеседник пояснил, что «мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали четко в цель».

По словам собеседника, взрыв оказался очень мощным, «детонировало очень долго», склад с боеприпасами полностью уничтожен, затоплено много помещений базы.

«Они должны были при нападении на Приднестровье атаковать российские корабли в Черном море в районе Одессы и на базе в Севастополе», - уточнил подпольщик.

Как писал сайт KP.RU, 27 февраля 2023 года пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что Киев сосредоточил подразделения ВСУ возле Приднестровья.

По ее словам, войска отправлены к границе непризнанной Приднестровской Молдавской республики из-за «гипотетической угрозы» со стороны России.

24 февраля 2023 года Минобороны России заявило, что киевский режим активизировал подготовку к провокации со вторжением в Приднестровье.

«Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику», - сообщили в ведомстве.

Отмечалось, что «данная акция ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья».