Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ в первом боевом применении Фото: REUTERS

Дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ в первом боевом применении в зоне спецоперации, об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Око».

«Первое боевое применение «Привет-82» прошло некоторое время назад, целью являлся опорный пункт ВСУ. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км», - пояснили в КБ.

Как уточнили, использовалась технология «подхват»: старт беспилотника происходил из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика» на Южно-Донецком направлении.

Отмечалось, что на этом же направлении передовыми подразделениями была вскрыта и уничтожена разведгруппа противника в районе Новомихайловки.

7 мая Минобороны России сообщало, что в зоне спецоперации российский дрон «Ланцет» уничтожил американский ЗРК «Avenger» на базе автомобиля Hummer.