Дрон-камикадзе «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ в первом боевом применении
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Дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ в первом боевом применении в зоне спецоперации, об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Око».
«Первое боевое применение «Привет-82» прошло некоторое время назад, целью являлся опорный пункт ВСУ. Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 км», - пояснили в КБ.
Как уточнили, использовалась технология «подхват»: старт беспилотника происходил из тыла, а «подхват» осуществлялся оператором, который совершал поражение.
Как писал сайт KP.RU, ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика» на Южно-Донецком направлении.
Отмечалось, что на этом же направлении передовыми подразделениями была вскрыта и уничтожена разведгруппа противника в районе Новомихайловки.
7 мая Минобороны России сообщало, что в зоне спецоперации российский дрон «Ланцет» уничтожил американский ЗРК «Avenger» на базе автомобиля Hummer.