ЕС сократил импорт нефти и нефтепродуктов из России до 1,4 млн тонн в марте 2023 года Фото: Shutterstock

В марте текущего года импорт нефти и нефтепродуктов из России в страны Европейского союза сократился до 1,4 млн тонн. Такие данные были приведены в свежем отчете Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Показатель первого месяца весны этого года на 90% ниже обычного среднемесячного объема поставок в период с 2019 по 2022 год, когда данные были на уровне 15,2 млн тонн.

Как сообщает Eurostat, в Европейском союзе на фоне принятых ранее санкционных ограничений стали переключаться на закупку энергоносителей из других источников. Отмечается, что это началось еще до вступления в действие санкций.

Тем временем, как отмечается, объем поставок нефти из России в Европейский союз не упал до нулевого уровня, поскольку в введенных ограничения предусмотрены исключения.

Напомним, принятые в 2022 году санкционные ограничения в отношении Москвы предусматривают введение эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Европейский союз. Запрет на морские поставки черного золота из России вступил в силу 5 декабря прошлого года, а нефтепродуктов - через два месяца - 5 февраля этого года.