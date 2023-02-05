Решение ЕС и G7 о нефтяном эмбарго и потолке цен на нефтепродукты из России вступило в силу 5 февраля

С 5 февраля вступили в силу ценовые потолки на российскую нефть и нефтепродукты, установленные ЕС и США. Фото: REUTERS

В субботу 5 февраля вступило в силу решение Евросоюза, группы стран G7 и Австралии по потолкам цен на российские нефтепродукты, которые перевозятся морским путем.

Напомним, лимит стоимости на российские нефтепродукты установлен в размере 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – в 45 долларов за баррель.

С 5 февраля начинается переходный период для судов, отгрузка в которые завершилась до начала действия ограничений. Переходный период продлится до 1 апреля и составит 55 дней.

Напомним, аналогичный документ подписан в Соединенных Штатах. Срок его вступления в силу совпадает с решением Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, 27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе указывается, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие «потолка» нефти. Исключения из правила допустимы только с особого разрешения президента страны.

Тем временем Минэнерго Венгрии, нефтегазовая компания MOL и эксперты прогнозируют проблемы для энергобезопасности Европы из-за антироссийских нефтяных санкций.