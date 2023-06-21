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НовостиЗвезды21 июня 2023 14:27

Басков рассказал о звездах, которые перестали с ним общаться после начала спецоперации

Басков заявил, что его не интересуют прекратившие с ним общение после начала СВО звезды
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Басков рассказал о звездах, которые перестали с ним общаться после начала спецоперации

Басков рассказал о звездах, которые перестали с ним общаться после начала спецоперации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец Николай Басков сообщил, что многие знаменитости прекратили с ним общение после начала специальной военной операции на Украине, однако, как он отметил, его это не волнует.

«Меня вообще не волнует, кто со мной перестал разговаривать. Вот и все. Все люди, которые меня окружают, придерживаются такой же позиции, как и я», - приводит сайт mk.ru слова артиста, который отметил, что осудившие проведение специальной военной операции звезды должны сами подумать над своей позицией, поскольку «это их проблемы».

Напомним, накануне актер Владимир Гостюхин рассказал о своих тяжелых отношениях с дочерью Александрой, которая после отъезда в США перестала с ним общаться. По словам артиста, на ситуацию с проведением специальной военной операцией его дочь смотрит «по-американски».