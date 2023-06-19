Актер Владимир Гостюхин сообщил, что уехавшая в США дочь перестала с ним общаться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Владимир Гостюхин рассказал о своих тяжелых отношениях с дочерью Александрой, сообщив, что после отъезда в США она перестала с ним общаться.

По его словам, на ситуацию со специальной военной операцией на Украине его дочь смотрит «по-американски». Как он отметил, «она отрицает Россию» и «отказалась от России».

«Мы с ней не общаемся, потому что я писал. Она не отвечала. И мне потом ее сестры, дочки мои сказали причину, им она написала. Мне она как-бы постеснялась написать, что она сделала свой выбор не в сторону России», - сказал актер в интервью с Борисом Корчевниковым, назвав такое положение дел «очень печальным».

Гостюхин отметил, что не хотел отъезда его дочери в США и хотел, чтобы она стала режиссером-документалистом, отметив, что в России у нее могли быть большие перспективы в данной сфере, поскольку он мог помочь ей. Артист также выразил надежду, что все в отношении с дочерью наладятся.

Напомним, ранее Гостюхин жестко высказался о тех, кто сбежал из России, но при этом снимались в патриотичных фильмах. Как он заявил, очень важно быть патриотом, поддерживая свою страну.