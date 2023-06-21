Звезда Первого канала Юлия Барановская рассказала о своём идеале мужчины Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда Первого канала, телеведущая Юлия Барановская, в беседе с телеканалом «Вокруг.ТВ» рассказала о своём идеале мужчины, и о том, какие черты мужского характера отталкивают 42-летнюю знаменитость от представителей противоположного пола.

«Когда я вижу мужскую слабость, моментально теряю интерес к нему. Доказывать словами мне ничего не нужно — только поступки. Поэтому любой мужчина, какой бы статус он ни имел — он добьется ту женщину, которую хочет. Всё остальное — отговорки», - рассказывает Барановская.

По словам Юлии, у неё нет завышенных требований к мужчине, самое главное - чтобы рядом просто была сильная личность. Ещё большим плюсом для будущего избранника Барановская называет способность найти подход к детям - в частности, к её дочери и сыновьям. Неуважительное и грубое отношение телеведущая не приемлет.

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