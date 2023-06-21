Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды21 июня 2023 17:01

Звезда Первого канала Юлия Барановская рассказала о своём идеале мужчины

Юлия Барановская заявила, что хочет видеть рядом с собой только сильных мужчин
Сергей КУДРИН
Звезда Первого канала Юлия Барановская рассказала о своём идеале мужчины

Звезда Первого канала Юлия Барановская рассказала о своём идеале мужчины

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда Первого канала, телеведущая Юлия Барановская, в беседе с телеканалом «Вокруг.ТВ» рассказала о своём идеале мужчины, и о том, какие черты мужского характера отталкивают 42-летнюю знаменитость от представителей противоположного пола.

«Когда я вижу мужскую слабость, моментально теряю интерес к нему. Доказывать словами мне ничего не нужно — только поступки. Поэтому любой мужчина, какой бы статус он ни имел — он добьется ту женщину, которую хочет. Всё остальное — отговорки», - рассказывает Барановская.

По словам Юлии, у неё нет завышенных требований к мужчине, самое главное - чтобы рядом просто была сильная личность. Ещё большим плюсом для будущего избранника Барановская называет способность найти подход к детям - в частности, к её дочери и сыновьям. Неуважительное и грубое отношение телеведущая не приемлет.

Ранее KP.RU сообщил, как звёзды и модели раскрыли тёмную изнанку конкурсов красоты в России.