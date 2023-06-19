Экс-участница раскрыла изнанку конкурсов красоты в России: корону можно купить, а главный приз придется дарить себе самой

Наталья Оскар, завоевавшая титул Миссис Россия на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs World Russia. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Недавний скандал на конкурсе "Миссис Россия Мира-2023", когда победительницей выбрали даму, чья красота, скорее, дело рук косметолога или пластического хирурга, заставил публику вновь заговорить о том, что "всё куплено". Тем более, муж Натальи Оскар действительно богат: в родном Хабаровске у него крупное строительное предприятие с десятками филиалов. А самим конкурсом владеет известная в этой сфере бизнесвумен Алла Маркина, которая несколько лет назад засветилась в громком расследовании телеканала "Россия-1".

Так Наталья Оскар выглядела несколько лет назад. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Все просто: первое место - 250 тысяч, - без обиняков рассказывала тогда Маркина на скрытую камеру. - Еще 10 тысяч - отдельно за орден (судя по контексту, вероятно, речь шла о долларах США. - Ред).

Спустя годы, похоже, мало что поменялось. По крайней мере, объяснить победу на конкурсе не смогла даже телеведущая Маша Малиновская, которая была членом жюри.

- Ребята, я обескуражена результатом подсчета голосов, - высказалась Малиновская после финала. - Из 76 участниц конкурса 70 получили от меня по нулям во всех категориях. Шестеро, по моему мнению, были достойны допуска на конкурс, и только две - достойны титула. Но, к сожалению, королевой стала…Ну, вы видели… Я не знаю, как это произошло.

Между тем, для всех причастных к индустрии конкурсов продажа корон - уже обыденность.

- Конкурсы для замужних и для детей - самые продажные, - объясняет инсайдер KP.RU, который согласился говорить на условиях анонимности. - А вот "мисс" могут проходить честно. Почему? Да просто покупать любовнице или подруге корону мало кто захочет - вдруг потом она словит звезду и бросит своего спонсора? Рискованная инвестиция.

ПРОДАЮТ НЕ ТОЛЬКО ТИТУЛЫ, НО И... УЧАСТНИЦ

Но торговля титулами - это цветочки по сравнению с тем, что может твориться на конкурсах красоты.

- В России такие конкурсы не являются национальной идеей, в отличие от Филиппин или Латинской Америки, где девочек с раннего детства готовят к бьюти-соревнованиям мирового уровня, - продолжает наш инсайдер. - По телевизору голосование за "миссок" не показывают, в газетах и журналах почти не освещают. Поэтому и огромных спонсорских денег в этой индустрии у нас нет. А бабла срубить хочется. И в этом случае у нечистоплотных организаторов есть два выхода: продавать короны или самих участниц. То есть знакомить с "папиками" и за это иметь свой процент. Скажете, сутенерство? Но многие девчонки и сами идут на конкурсы в надежде найти себе "папика".

Скандальными конкурсами красоты отчего-то славится Санкт-Петербург. Вроде культурная столица, ан нет: то организаторов обвиняют в кумовстве, то в продажности, то в несуществующих призах, когда сертификат на квартиру оказывается просто бумажкой.

- А еще есть порочная практика, когда денежные мужики хотят потусить с красивыми девчонками, - объясняет наш собеседник. - Например, был случай: объявили под это дело конкурс с подготовкой в Хорватии. Вывезли участниц на две недели, там репетировали, а в перерывах катались на яхтах и развлекались. Потом вернулись в Питер и быстренько провели формальный финал. Девочки получили короны, мальчики красиво отдохнули. Все довольны.

БУКЕТ "ПОРНОКОРОЛЯ"

В этой индустрии, как и в любом другом бизнесе, есть место и рейдерским захватам, и войне конкурентов. Несколько лет назад по СМИ разлетелась новость: "Порнокороль захватил конкурс красоты". Так на арене появился любопытный персонаж - одиозный предприниматель Михаил Клочков, который, по собственному признанию, начинал карьеру с фильмов для взрослых. В 2020 году он со скандалом забрал бренд "Мисс Курск" у прежнего владельца, который проводил конкурс более 15 лет, но не позаботился зарегистрировать товарный знак. Эта бумажная оплошность оказалась принципиально важной: Клочков быстренько оформил бренд на себя, а прежнему организатору запретил использовать название.

Спустя пару лет история повторилась в Уфе, где "порнокороль" зарегистрировал товарный знак "Мисс Башкортостан". Владелица конкурса Евгения Машко пыталась доказать, что Михаил Клочков не проводит мероприятия, а лишь штампует товарные знаки, чтобы судиться с организаторами, но у нее ничего не вышло. Суд не только запретил Машко использовать название "Мисс Башкортостан", но и оштрафовал её на 100 тысяч рублей за сайт с упоминанием бренда.

Впрочем, конкурсы Клочков действительно проводит, у него их целый букет: "Королева Москвы", "Королева России", "Мисс Бикини", "Мисс Черноморское побережье", "Национальная корона России"... И без скандалов не обходится. Так, финалистка "Королевы бикини России-2015" Мария Горбунова обвиняла Клочкова в шантаже и сводничестве девушек с некими "спонсорами". Влиятельные персоны, по ее словам, выбирали себе спутниц на репетициях. Тогда обвинения в сексуальных домогательствах прозвучали и от других участниц. Но у Клочкова на это ответ короткий: всё ложь, клевета, наветы. А подобные нападки вызваны тем, что он кому-то очень "не угоден в России".

Кстати, неугодных участниц Клочков лишил титулов с формулировкой "за аморальное поведение" - они, мол, занимались древнейшей профессией и пытались запятнать честь соревнований.

"КОРОНЫ ПРОСТО ТАК НЕ РАЗДАЮ"

В своих многочисленных конкурсах делец Клочков обещает "участие в самом грандиозном и масштабном мероприятии всероссийского уровня", мастер-классы от звезд фэшн-индустрии, фотосессии и репортажи, а главное, дорогие призы. Именно на это и рассчитывала экс-участница "Дома-2" и многочисленных конкурсов красоты Ульяна Кутузова, когда подавала заявку на сайте "Гранд Королева России-2023".

Ульяна Кутузова не раз участвовала в конкурсах красоты. Фото: Личный архив героя публикации

- Мне перезвонил сам Михаил, сказал: "Отлично! Ты нам подходишь, готовься", - рассказывает KP.RU Ульяна. - Он вообще был очень настойчив, постоянно писал и звонил, оказывал знаки внимания. Например, расспрашивал, натуральная у меня грудь или нет, просил прислать фото, чтобы "заценить". Когда я ответила, что чужому мужчине откровенные снимки слать не собираюсь, прозрачно намекнул, что чужой мужчина может стать своим.

У Кутузовой до сих пор остались голосовые сообщения, где собеседник настойчиво предлагает встретиться до конкурса.

- Если ты со мной свяжешься, везде будешь ходить по мероприятиям, по тусовкам, везде будешь в жюри сидеть, станешь обладательницей эксклюзивной короны. Поэтому подумай, - вальяжно объясняет мужчина. - Ты мне тоже небезразлична. Я же короны просто так не раздаю. Мне тоже надо понимать, что этот человек в каком-то плане будет мой, грубо говоря. А так у меня желающих получить короны очередь стоит. Вот я и говорю: надо встретиться, обсудить всё это дело...

Но конкурсантка отчаянно "сливалась", и тогда владелец конкурса перешел на деловые рельсы, предложив ей найти спонсора для отдельной номинации - например, какую-нибудь клинику.

- Ну смотри, - обстоятельно надиктовывает собеседник. - Даёт он 200 тысяч. С этих двухсот тебе отлетит примерно 25%. Ни хрена себе, 50 тысяч! Полтинник твой, а главное, корона твоя тоже будет по-любому, аха-ха-ха!

Резонный вопрос - почему Кутузова не отказалась участвовать, если с первых дней её завалили сомнительными предложениями? Сама Ульяна уверяет, что искала исключительно честный конкурс: мол, у неё на полке хватает корон и дипломов, покупать их неинтересно. А продолжать решила, чтобы всю подноготную потом рассказать своей 40-тысячной аудитории в соцсетях. Кстати, все участницы подписывают договор о неразглашении, но опытная Ульяна от этого уклонилась.

АВТОМОБИЛЬ С СЮРПРИЗОМ

Дальше - больше: на сайте конкурса объявили платное голосование за конкурсанток.

- И вдруг он говорит: "Вижу, за тебя много голосуют. Зачем тебе это надо? Заплати 10 тысяч, и я на эту десятку тебе добавлю голосов", - продолжает Ульяна. - Я уже загорелась своим расследованием, поэтому так и сделала. И действительно получила титул "Мисс зрительских симпатий", фактически купив себе голоса зрителей.

Но самое интересное случилось позже: организаторы объявили, что в качестве главного приза победительнице вручат автомобиль.

- Я спросила: "Неужели правда?". Он в ответ рассмеялся: "Ульяна, ты же взрослая девочка! Автомобиль вручается, если муж жене захочет подарить машину, либо как-то еще". То есть конкурс ничего не дарит, - утверждает участница. - Более того: мне предложили мою же машину помыть, обклеить наклейками "Гранд Королева России" и вручить мне, как победительнице. Но для меня это оказалось уже слишком. В конце концов, победу и приз получила другая девочка, которой преподнесли поцарапанную машину ее жениха. Но надо отдать ей должное: на сцене участница проявила себя настоящей актрисой, сыграв и удивление, и восторг.

По словам Ульяны, главные титулы раздали тем конкурсанткам, которые либо платили (около 150 тысяч рублей за корону), либо проводили время в номере начальства. Но когда Кутузова предала всё это огласке, её просто-напросто лишили короны.

- В связи с дискредитацией титула, распусканием сплетен и недостоверных слухов, оскорблением участниц и финалисток конкурса, оскорблением руководителей конкурса, Оргкомитет конкурса принял решение дисквалифицировать победительницу, - объявили оскорбленные организаторы. - Первая вице-Гранд Королева России 2023 Кутузова Ульяна лишена своего титула. При размещении информации о незаконном использовании титула данной участницей Оргкомитет конкурса оставляет за собой право обратится в суд с иском о незаконном использовании товарного знака. Штраф за незаконное использование товарного знака - до 5 миллионов рублей.

К слову, сам Михаил Клочков уверяет, что всё сказанное Кутузовой - ложь, и вовсю готовится к проведению следующего конкурса.

Оргкомитет конкурса лишил короны Ульяну Кутузову. Фото: Личный архив героя публикации

БЫЛ СЛУЧАЙ

На "Мисс Вселенная" через постель?

Впрочем, с обвинениями сталкиваются и самые престижные конкурсы. Так, в конце прошлого года всего за несколько дней до старта "Мисс Вселенная" из гонки неожиданно выбыла казахская участница, на которую зрители делали высокие ставки. Скандал вышел громкий: "Мисс Вселенная Казахстан-2022" Диану Ташимбетову не только отказались отправить на смотр в США, но и лишили титула национальной красавицы. По словам Дианы, дирекция казахского конкурса просто бросила её на полпути, отказавшись оплачивать поездку в Штаты и подготовку к большому финалу. Но почему?

- Уже после конкурса "Мисс Казахстан" финалисток позвали на закрытую вечеринку с Лободой в ресторан, - рассказала мать Ташимбетовой в эфире казахского ток-шоу. - Но никакой Лободы там не оказалось, зато повсюду были мужчины-спонсоры лет 50-ти. Они сказали: "Мы за вас так сильно болели, вы такие достойные... А теперь поехали с нами в Дубай. Иначе дальше ничего не будет. Если что-то не нравится, вставайте и уходите". Конечно, моя дочь встала и ушла. Тогда уже стало понятно, что дирекция конкурса ее никуда не отправит. Я, конечно, понимаю, что это бизнес. На нём можно делать хорошие деньги, но не надо делать из этого бордель!

Скандал с отстранением Дианы Ташимбетовой гремел на весь Казахстан. Фото: стоп-кадр YouTube.

Когда история про "дубайские каникулы" перед визитом на "Мисс Вселенная" стала достоянием публики, все причастные к индустрии конкурсов схватились за голову. Мол, они с Луны что ли свалились - о таком же нельзя рассказывать!

- Подобные вещи кое-где иногда случаются, - осторожно поделилась с KP.RU одна из экс-участниц крупного конкурса красоты. - Девушек за руки-за ноги никто не тащит, они гуляют со спонсорами добровольно. Но об этом знает только узкий круг, все скандалы решаются тихо. И вдруг наивная красавица Диана взяла и выложила всё как на духу. В индустрии такое не прощают, поэтому девчонку смешали с грязью, обвинив в многочисленных нарушениях правил конкурса и лишив короны.

НУ И НУ!

Президент США приставал к "мисскам"

В 2016 году бывшая "Мисс Аризона" Таша Диксон рассказала о хамском поведении Дональда Трампа, который в "нулевых" владел конкурсом "Мисс Вселенная". Например, он мог запросто вломиться в гримерку к девушкам без всякого предупреждения.

- Не было и секунды, чтобы надеть халат, - вспоминала Диксон. - Некоторые девушки были топлесс, другие вообще обнажены. "Мне разрешено войти, потому что я владелец конкурса. И поэтому мне сходят с рук такие вещи", - объяснял нам Трамп.

Кроме того, по словам участниц, организаторы поощряли конкурсанток уделять внимание владельцу. Например, "Мисс Юта" Темпл Таггарт признавалась, что Трамп поцеловал ее против ее воли: "Прямо в губы. Я подумала: "Боже, как мерзко!".

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Три признака достойного конкурса

Антон ПАРАМОНОВ, эксперт в сфере конкурсов красоты:

- Главный критерий - есть ли лицензия международного конкурса. Например, у конкурса "Мисс Россия" есть лицензия "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира". А у конкурса "Краса России" - лицензия "Мисс Земля". Вот два главных конкурса красоты в России, в которых стоит участвовать.

Во-вторых, важна поддержка государственными органами, муниципальными и региональными властями, крупными организациями. Например, конкурс "Мисс Россия" поддерживает Министерство культуры. На этот счет у меня есть один смешной пример: несколько лет подряд у нас в стране проводился конкурс "Королева леса". Название звучит как шутка, но при этом там всегда были шикарные подарки - денежные суммы в 1-2 млн рублей, иномарки, всё очень достойно. Так вот, этот смотр проходил при поддержке какой-то ассоциации лесорубов.

Ну и третье: оргвзносы с участниц. Приличные конкурсы их либо не собирают, либо берут за какие-то конкретные услуги, например, просят оплатить проживание в гостинице. А вот соревнования попроще требуют деньги и за фотосессии, и за фуршеты, и за наградную атрибутику - фактически, за всё и с лихвой.