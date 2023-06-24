Губернатор Ростовской области Голубев призвал жителей сохранять спокойствие Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале обратился к жителям региона и областного центра с призывом сохранять спокойствие.

«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка», - написал глава региона.

Он заявил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области.

«Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома», - призвал Голубев.

Как писал сайт KP.RU, 23 июня Минобороны России сообщило, что все распространяемые в соцсетях данные о якобы «нанесении МО РФ удара по лагерям «ЧВК Вагнер» не соответствуют действительности.

Воспользовавшись провокацией Пригожина, Киев готовится к наступлению на Артемовском направлении, заявляло военное ведомство.

Отмечалось, что на Артемовском тактическом направлении противник сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ.

Минобороны подчеркнуло, что военнослужащие Южной группировки войск продолжают наносить поражение противнику ударами авиации и артиллерии.